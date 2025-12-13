Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Roter Stern Sudenburg und TSV Niederndodeleben am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Roter Stern Sudenburg und der TSV Niederndodeleben ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Oliver Böttcher für Stern traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Berliner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Bjarne Arthur Biermanski der Torschütze (70.).

70. Minute Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit TSV Niederndodeleben – 1:1

Unentschieden. Niederndodelebens Biermanski konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als David Abraham den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team errang (78.).

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – TSV Niederndodeleben

Roter Stern Sudenburg: Barth – Wildenhof, Böttcher, Abraham, Schimmelpfennig (80. Freise), Hennings, Zen Al Abeden (46. Felgenhauer), Riedel, Spilgies, Unger (23. Henkel), Gläser (72. Janik)

TSV Niederndodeleben: Willner – Frank, Jebsen, Lüddeckens, Bergmann (63. Husnik), Mai (63. Farkas), Biermanski, Schott (46. Ferl), Ahlemann (81. Komorous), Dreiling (57. Müller), Gottschalk

Tore: 1:0 Oliver Böttcher (7.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (70.), 1:2 Bjarne Arthur Biermanski (76.), 2:2 David Abraham (78.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Felix Müller; Zuschauer: 60