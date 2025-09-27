Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (38.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Falk (42.) erzielt wurde.

Osterweddinger SV liegt 0:2 zurück – 42. Minute

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Mathias Loof ersetzte Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt kam rein für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Yven Chris Gebhardt (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Dziobek, Koch, Reuter (46. Loof), Hübler (79. Klaus), Falkenberg, Iser, Schulze, Müller (65. Gebhardt), Barkowski

Eilslebener SV: Bergeest – Falk, Hampel, Wittek (90. Bockwoldt), Reber, Badeleben (72. Stolte), Sacher (79. Hasse), Derda, Bach (65. Matthies), Haus, Köhler (65. Jakobs)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78