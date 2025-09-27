Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Spiel gegen den Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Sülzetal/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Christian Falk (Eilslebener SV) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Falk (42.) erzielt wurde.

Minute 42: Osterweddinger SV mit 0:2 im Rückstand

Osterwedding lag 0:2 zurück. In der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Yven Chris Gebhardt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Osterweddinger Team errang (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nakoinz, Barkowski, Falkenberg, Hübler (79. Klaus), Reuter (46. Loof), Müller (65. Gebhardt), Koch, Iser, Dziobek, Schulze

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (72. Stolte), Bach (65. Matthies), Falk, Reber, Sacher (79. Hasse), Haus, Köhler (65. Jakobs), Hampel, Derda, Wittek (90. Bockwoldt)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78