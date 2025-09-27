Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Spiel gegen den Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Christian Falk (Eilslebener SV) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Falk den Ball ins Netz (42.).

42. Minute: Osterweddinger SV 0:2 im Hintertreffen

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Yven Chris Gebhardt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Falkenberg, Iser, Reuter (46. Loof), Hübler (79. Klaus), Dziobek, Nakoinz, Koch, Müller (65. Gebhardt), Schulze

Eilslebener SV: Bergeest – Haus, Wittek (90. Bockwoldt), Derda, Köhler (65. Jakobs), Badeleben (72. Stolte), Falk, Hampel, Bach (65. Matthies), Sacher (79. Hasse), Reber

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78