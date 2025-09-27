Ein 2:2 (1:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Fabian Dilge vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christian Falk das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (38.). Die Eilslebener legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

Osterweddinger SV liegt 0:2 zurück – 42. Minute

Osterwedding lag 0:2 zurück. In der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Mathias Loof kam rein für Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Yven Chris Gebhardt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erlangen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Koch, Reuter (46. Loof), Schulze, Dziobek, Nakoinz, Müller (65. Gebhardt), Falkenberg, Iser, Hübler (79. Klaus)

Eilslebener SV: Bergeest – Hampel, Sacher (79. Hasse), Falk, Derda, Reber, Wittek (90. Bockwoldt), Badeleben (72. Stolte), Köhler (65. Jakobs), Haus, Bach (65. Matthies)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78