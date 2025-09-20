Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der MSC Preussen vor 15 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Tonschacht geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der siebten Minute der Nachspielzeit schoss Illia Kompaniiets das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (90.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

2:0 Vorsprung für MSC Preussen – 100. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ihab El Zayat den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+10). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 100 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Seilerwiesen Magdeburg

MSC Preussen: Ademovic – Tischer (46. Norenko), Kulinich, Farho (46. Kompaniiets), Dervishaj, Hussen Gahdo (64. Al Mori), Chebli (85. Kidw), Jibril, Gjoci (64. Volkmer), El Zayat, Haxhiu

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Dreiling, Rittmeister, Tilche (70. Seegers), Stridde (90. Heck), Theele (85. Batal), Tamaan (59. Lentz), Grzenda, Skorsetz, Rathsack

Tore: 1:0 Illia Kompaniiets (90.+7), 2:0 Ihab El Zayat (90.+10); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Justin Rene Rothe, Fabian Pascal Rothe; Zuschauer: 15