Die TSG Grün-Weiß Möser I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 57 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Möser/MTU. Die 57 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Samswegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Simon Moratschke für Möser traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TSG Grün-Weiß Möser I in Minute 70 2:0 in Führung

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Nils Rölke kam rein für Robin Kloska. Auf der Gastseite sprangen Max Marcel Stettin für David Herbst und Tim Engler für Leon Bartsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb.

25 Minuten nach der Pause konnte Nils Rölke (Möser) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 2:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Burger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe, Rieche, Pilz, Thiele (73. Friedhoff), Moratschke (81. Eickhoff), Jentzsch, R. Kloska (46. Rölke), K. Kloska, Sachs, Jordan (88. Fähse)

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Bartsch (46. Engler), Ismail, Lehmann, Kober, Herbst (41. Stettin), Ermisch, Gamroth, Wagner, Ronge, Nagel

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57