Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri David Siegel (Magdeburg) eine Rote Karte an die Santersleber (25.). Das Team aus Groß Santersleben musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Minute 73: SV Groß Santersleben I liegt mit 2:0 vorne

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dimitar Kitanoski (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Santersleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Groß Santersleben I hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV 1889 Altenweddingen

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski (90. Fateh), Eftindjioski (90. Alicke), Qorbani, Banas (80. Al Houri), Desale, Tafere, Adjioski, Otto, Ilijoski, Madaus

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Rein (74. Gumtz), Zywotek, Winkelmann (86. Sedlak), Schlieter (90. Selent), Harnau, Deike (46. Mootz), Wendland, Dethlefsen, Richter

Tore: 1:0 Wojciech Radoslaw Banas (54.), 2:0 Dimitar Kitanoski (73.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Yannik Lausen, Jonas Mädel; Zuschauer: 55