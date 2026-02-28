Eine deutliche Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Magdeburg eine Niederlage gegen den TSV Niederndodeleben hinnehmen. 1:6 (1:2) gingen die Mannschaften vom Platz.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Niederndodelebener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

28. Minute BSV 79 Magdeburg und TSV Niederndodeleben im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Silvio Gottschalk, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 zu festigen (85.). Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Klinzmann (24. Njonou), Kokert (80. Nsien), Wolde, Mittag, Ellrich, Hilgendorf (73. Bansemer), Gröschner, Ngou, Hartwig, Spiering

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (73. Bittner), Komorous (73. Klein), Lüddeckens, Ferl (67. Mai), Ahlemann, Schott, Farkas (56. Dreiling), Jebsen, Husnik (67. Gottschalk), Biermanski

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53