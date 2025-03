Eine herbe Schlappe erlitt die SG Blau-Weiß Gerwisch an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 98 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Gerwisch/MTU. Auf dem Sportplatz wurden die Fans der SG Blau-Weiß Gerwisch am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Sascha Krüger durch die Lappen. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Erik Baas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Jonathan Matthe (18.) erzielt wurde.

1:1 für SG Blau-Weiß Gerwisch und Burger BC 08 – 18. Minute

Robin Wehrmann traf für Burg in Minute 63, Pascal Thiede in Minute 70 und Paul Alfred Wegner in Minute 71. Spielstand 4:1 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Erik Teege (Burg) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 5:1 gingen die Burger als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Burger BC 08 beendeten die Partie mit einer Roten Karte (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – Burger BC 08

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger – Gerber (79. Lisak), Fritz, Dake, Brandt, Deckert (20. Mangold), Siemke, Matthe, Köthnig, Möser, Gehrmann

Burger BC 08: Micksch – Wehrmann, Engel, Ulrich (80. Lichtenberg), Parpart (84. Schulz), Schmidt (50. Wegner), Grisgraber, Baas (46. Thiede), Gase, Zimmer (32. Teege), Saage

Tore: 0:1 Erik Baas (4.), 1:1 Jonathan Matthe (18.), 1:2 Robin Wehrmann (63.), 1:3 Pascal Thiede (70.), 1:4 Paul Alfred Wegner (71.), 1:5 Erik Teege (82.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Heiko Schulze; Zuschauer: 98