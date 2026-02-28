Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den Magdeburger SV Börde mit 1:4 (1:2).

1:4 – SV Seilerwiesen Magdeburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Magdeburger SV Börde

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian-Gabriel Gropius. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 1:4 (1:2)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein (20.). Die Magdeburger konterten in der 24. Minute. Diesmal war Philipp Theele der Torschütze.

Minute 24 SV Seilerwiesen Magdeburg und Magdeburger SV Börde im Gleichstand – 1:1

Louis Rebone traf für Magdeburg in Minute 35 und Patrick Kreutzer in Minute 47. Spielstand 3:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 17.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Blümel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (81.). Die Magdeburger sind dennoch auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Magdeburger SV Börde

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß (46. Moharam) – Meyer (68. Lücke), Skorsetz, Schröder, Theele (77. Schmidt), Klimm, Seegers, Gropius, Stridde, Rathsack, Tamaan (63. Ebeling)

Magdeburger SV Börde: König – Müller, Rhode, Fritsch, Schüßler, Gallert (77. Boeke), Lipowski (33. Kreutzer), Rebone (85. Kircheis), Blümel, Brussig (70. Johne), Lange

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (4.), 1:1 Philipp Theele (24.), 1:2 Louis Rebone (35.), 1:3 Patrick Kreutzer (47.), 1:4 Benny Pascal Blümel (81.); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Otto; Zuschauer: 31