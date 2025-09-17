Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der SV Seilerwiesen Magdeburg gegenüber dem SV 1889 Altenweddingen machtlos und wurde mit 1:4 (0:3) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Magdeburg und Altenweddingen ist mit einer klaren 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Florian Dethlefsen (SV 1889 Altenweddingen) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Dethlefsen den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (42.).

SV Seilerwiesen Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 42

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Jannes Krüger konnte in Minute 45+2 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Seilerwiesen Magdeburg. In Minute 67 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Krüger den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (87.). Damit war der Sieg der Sülzetaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV 1889 Altenweddingen

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Gropius, Theele, Grzenda, Rathsack, Schröder, Stridde, Dreiling (68. Voigtländer), Skorsetz, Tamaan (75. Batal)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Nord, Harnau, Dethlefsen (84. Hanft), Krüger (89. Thielecke), Petters, Junge (72. Tschepe), Mootz, Winkelmann, Wendland, Schwarz

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (29.), 0:2 Florian Dethlefsen (42.), 0:3 Jannes Krüger (45.+2), 1:3 Christian-Gabriel Gropius (67.), 1:4 Jannes Krüger (87.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Tim Polten, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 60