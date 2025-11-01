Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SV 1889 Altenweddingen gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde 1:3 (0:2) besiegt.

Sülzetal/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Lukas Hering. Der Trainer von Altenweddingen musste sein Team bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Kleinmühlingen/Zens beobachten.

Nach nur 19 Minuten schoss Henry Brösel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bördeländer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Brösel der Torschütze (24.).

SV 1889 Altenweddingen liegt 0:2 zurück – 24. Minute

Es sah nicht gut aus für Altenweddingen. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Torwart Simon Kröplin konnte den Ball von Max Winkelmann nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Maurice Ninschkewitz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (63.). Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Mootz, Harnau (77. Tschepe), Schlieter, Thielecke (53. Rein), Sedlak, Winkelmann, Wendland (87. Krause), Schwarz, Deike (46. Gumtz), Zywotek

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Junge, Brösel, Seydlitz (69. Kietzmann), Günther, Boese, Richter, Hamel, Ninschkewitz, Zöbisch (81. Baartz)

Tore: 0:1 Henry Brösel (19.), 0:2 Henry Brösel (24.), 1:2 Max Winkelmann (53.), 1:3 Maurice Ninschkewitz (63.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Robert Semmler, Tero Wilhelm; Zuschauer: 75