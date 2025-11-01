Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 75 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben musste.

Nach lediglich 19 Minuten schoss Henry Brösel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bördeländer legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Brösel der Torschütze (24.).

Es sah nicht gut aus für Altenweddingen. Aber dann musste der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Max Winkelmann nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Das finale Tor der Partie fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maurice Ninschkewitz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (63.). Damit war der Sieg der Bördeländer entschieden. Die Gegner vom SV 1889 Altenweddingen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schlieter, Wendland (87. Krause), Mootz, Schwarz, Winkelmann, Zywotek, Deike (46. Gumtz), Thielecke (53. Rein), Sedlak, Harnau (77. Tschepe)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Zöbisch (81. Baartz), Hamel, Braunert, Boese, Seydlitz (69. Kietzmann), Günther, Richter, Brösel, Junge, Ninschkewitz

Tore: 0:1 Henry Brösel (19.), 0:2 Henry Brösel (24.), 1:2 Max Winkelmann (53.), 1:3 Maurice Ninschkewitz (63.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Robert Semmler, Tero Wilhelm; Zuschauer: 75