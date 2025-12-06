Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

1:3 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Gleich nach Anpfiff schoss Ole Stolte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Spilgies den Ball ins Netz (12.).

Roter Stern Sudenburg und Eilslebener SV – 1:1 in Minute 12

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Roter Stern Sudenburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Sacher den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (70.). Damit war der Erfolg der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Wildenhof, Riedel (60. Gläser), Moushfiq (60. Henkel), Abraham (75. Weber), Böttcher (75. Janik), Spilgies (60. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig, Hennings, Graupner, Pakebusch

Eilslebener SV: Bergeest – Sengewald, Stolte (60. Gerhardt), Hampel (75. Roloff), Sacher, Badeleben (62. Badeleben), Jakobs, Falk (62. Stotmeister), Haus, Reber, Hasse (85. Weber)

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60