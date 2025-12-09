Für den Gastgeber TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete das Duell mit dem SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kleinmühlingen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der SV Groß Santersleben I am Samstag auseinander gegangen. 32 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegen SV Groß Santersleben I – 69. Minute

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Pause, als Yohanes Tafere den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Santersleber Team erzielte (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bördeländer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ninschkewitz (80. Kemp), Hamel, Hertel, Kietzmann (65. Dörner), Boese, Günther, Richter, Zöbisch (75. Stüber), Braunert, Schäfer (65. Brösel)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Otto, Al Houri, Dressel, Delleh, Qorbani, Lange, Tafere, Madaus, Adjioski, Ilijoski (50. Hahn)

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32