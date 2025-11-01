Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern ist gleichauf geendet.

In Minute 19 schoss Alexander Schellbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 58

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern steckte einmal Gelb ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

13 Minuten nach der Pause konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Schröder, Tamaan (78. Lüder), Skorsetz, Gropius, Seegers (82. Voigtländer), Kühn, Meyer (75. Lausch), Zoll, Rathsack

SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel (41. Knobloch), Hübener (78. Bea), Napiontek, Thauß (83. Von Saleski), Werban, Rose, Thiem, Schmidt, Hoppe, Schellbach

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15