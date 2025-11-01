Ergebnis 10. Spieltag 1:1 – Unentschieden zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern
Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.
Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern ist gleichauf geendet.
In Minute 19 schoss Alexander Schellbach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 10
SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern – 1:1 in Minute 58
Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Gommern steckte einmal Gelb ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.
13 Minuten nach der Pause konnte Mark Schröder (Magdeburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg erzielen (58.).
Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern
SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Schröder, Tamaan (78. Lüder), Skorsetz, Gropius, Seegers (82. Voigtländer), Kühn, Meyer (75. Lausch), Zoll, Rathsack
SV Eintracht Gommern: Bellach – Randel (41. Knobloch), Hübener (78. Bea), Napiontek, Thauß (83. Von Saleski), Werban, Rose, Thiem, Schmidt, Hoppe, Schellbach
Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15