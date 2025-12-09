Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Kleinmühlingen/MTU. Mit einem Remis sind der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der SV Groß Santersleben I am Samstag vom Platz gegangen. 32 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kl.Mühlingen.

Maurice Hertel traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

1:1 für TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und SV Groß Santersleben I – Minute 69

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yohanes Tafere den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Santersleber Team erzielte (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Bördeländer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (65. Dörner), Boese, Hertel, Ninschkewitz (80. Kemp), Richter, Zöbisch (75. Stüber), Günther, Braunert, Hamel, Schäfer (65. Brösel)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Qorbani, Delleh, Tafere, Otto, Dressel, Madaus, Al Houri, Adjioski, Ilijoski (50. Hahn), Lange

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32