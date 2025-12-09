Für den Gastgeber TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete das Duell mit dem SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Kleinmühlingen/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und dem SV Groß Santersleben I mit einem Unentschieden.

In Minute 13 schoss Maurice Hertel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens Kopf an Kopf mit SV Groß Santersleben I – 1:1 in Minute 69

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yohanes Tafere den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Santersleber Team erzielte (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Braunert, Hertel, Kietzmann (65. Dörner), Ninschkewitz (80. Kemp), Zöbisch (75. Stüber), Boese, Hamel, Schäfer (65. Brösel), Günther

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski (50. Hahn), Al Houri, Qorbani, Madaus, Delleh, Tafere, Dressel, Lange, Adjioski, Otto

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32