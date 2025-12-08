Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Am Montag endete das Spiel zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Unentschieden.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Willi Küllmey für Möser traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. mussten schon kurz darauf die Führung wieder abgeben. Bennet Rico Fähse sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

72. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I im Gleichstand – 1:1

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Stridde, Seegers, Skorsetz, Meyer, Kühn, Tamaan (78. Ebeling), Grzenda, Gropius, Lücke

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Thiele (46. Moratschke), Rick, Fähse, Kloska (29. Karbe), Küllmey (82. Eurich), Eickhoff (46. Franke), Sachs, Rieche (76. Friedhoff), Kloska

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65