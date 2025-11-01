Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den SV Eintracht Gommern ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern ist gleichauf geendet.

Alexander Schellbach traf für den SV Eintracht Gommern in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

58. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit SV Eintracht Gommern – 1:1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Mark Schröder, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erlangen (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Rathsack, Seegers (82. Voigtländer), Kühn, Stridde, Zoll, Skorsetz, Tamaan (78. Lüder), Meyer (75. Lausch), Schröder

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener (78. Bea), Rose, Schellbach, Randel (41. Knobloch), Hoppe, Schmidt, Thauß (83. Von Saleski), Werban, Napiontek, Thiem

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15