Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem Osterweddinger SV und der TSG Grün-Weiß Möser I mit einem Unentschieden.

Gleich nach Spielstart schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 21

Noch im ersten Drittel des Spiels konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erreichen (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Reuter (75. Loof), Koch, Nakoinz, Herrmanns, Dziobek, Iser, Schulze, Magel (54. Falkenberg), Müller (78. Hübler), Barkowski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke (78. Kloska), Sachs, Pilz, Kloska, Jentzsch, Moratschke (64. Eurich), Karbe, Thiele (59. Nord), Rick, Rieche

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118