Ergebnis 2. Spieltag 1:1 – Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I spielen unentschieden
Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Duell mit der TSG Grün-Weiß Möser I am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.
Sülzetal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I ist auf Augenhöhe geendet.
Gleich nach Spielstart schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Sülzetal
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 2
21. Minute Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I im Gleichstand – 1:1
Noch im ersten Drittel des Spiels konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I
Osterweddinger SV: Helmholz – Schulze, Dziobek, Koch, Nakoinz, Barkowski, Herrmanns, Iser, Magel (54. Falkenberg), Müller (78. Hübler), Reuter (75. Loof)
TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke (78. Kloska), Moratschke (64. Eurich), Rieche, Pilz, Kloska, Thiele (59. Nord), Sachs, Rick, Jentzsch, Karbe
Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118