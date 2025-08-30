Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Duell mit der TSG Grün-Weiß Möser I am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Sülzetal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I ist auf Augenhöhe geendet.

Gleich nach Spielstart schoss Tim Thiele das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

21. Minute Osterweddinger SV und TSG Grün-Weiß Möser I im Gleichstand – 1:1

Noch im ersten Drittel des Spiels konnte Oskar Yannik Schulze (Osterwedding) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Osterwedding erzielen (21.). Die Osterweddinger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Osterweddinger SV: Helmholz – Schulze, Dziobek, Koch, Nakoinz, Barkowski, Herrmanns, Iser, Magel (54. Falkenberg), Müller (78. Hübler), Reuter (75. Loof)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke (78. Kloska), Moratschke (64. Eurich), Rieche, Pilz, Kloska, Thiele (59. Nord), Sachs, Rick, Jentzsch, Karbe

Tore: 0:1 Tim Thiele (2.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (21.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Danilo Köhler, Luca Joel Uelsekopf; Zuschauer: 118