Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der MSC Preussen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Osterweddinger SV unterlag das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3).

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu festigen (83.). In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Jahjah, Jibril, Rezai, Dervishaj, Farho (72. Kidw), Kompaniiets, El Zayat (53. Tischer), Kulinich, Norenko (67. Volkmer), Preuss

Osterweddinger SV: Steinwerth – Gebhardt (67. Magel), Embach, Schulze, Barkowski, Koch (84. Suchanek), Loof (79. Reuter), Falkenberg, Klaus, Nölle (82. Dziobek), Nakoinz (84. Frimel)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Zuschauer: 27