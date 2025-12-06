Eine deutliche Schlappe erlitt der MSC Preussen an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den Osterweddinger SV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 27 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Vor 27 Zuschauern hat sich das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3) gegen Osterwedding geschlagen geben müssen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Tom Robin Koch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Bereits fünf Spielminuten später konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 gingen die Osterweddinger als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Kompaniiets, Jahjah, El Zayat (53. Tischer), Norenko (67. Volkmer), Kulinich, Jibril, Dervishaj, Farho (72. Kidw), Rezai, Preuss

Osterweddinger SV: Steinwerth – Klaus, Nölle (82. Dziobek), Nakoinz (84. Frimel), Gebhardt (67. Magel), Falkenberg, Koch (84. Suchanek), Embach, Loof (79. Reuter), Barkowski, Schulze

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Zuschauer: 27