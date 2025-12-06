Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat der MSC Preussen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Osterweddinger SV unterlag das Team von Alexander Daul mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Preussen und Osterwedding ist mit einer deutlichen 0:5 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Yven Chris Gebhardt den Ball ins Netz (26.).

MSC Preussen liegt 0:2 zurück – 26. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Koch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (83.). Damit war der Triumph der Osterweddinger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Norenko (67. Volkmer), El Zayat (53. Tischer), Kompaniiets, Preuss, Jibril, Jahjah, Dervishaj, Farho (72. Kidw), Rezai, Kulinich

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Gebhardt (67. Magel), Schulze, Nölle (82. Dziobek), Nakoinz (84. Frimel), Koch (84. Suchanek), Barkowski, Embach, Loof (79. Reuter), Klaus

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27