Fußball-Landesklasse 2: An diesem Wochenende hat der SV Seilerwiesen Magdeburg im heimischen Stadion eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 unterlag das Team von Christian Katzbach mit 0:4 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gäste (5.). Erik Teege traf für den Burger BC 08 in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Pascal Thiede den Ball ins Netz (25.).

25. Minute: SV Seilerwiesen Magdeburg liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 39: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Erik Baas ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Katzbach.

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Lucas Engel den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (58.). Damit war der Sieg der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Burger BC 08

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde, Zoll, Hähre (82. Repp), Lausch (82. Tilche), Schröder (62. Theele), Gropius (82. Rettinger), Rittmeister, Grzenda, Skorsetz, Schardt

Burger BC 08: Micksch – Baas (82. Kersten), Thiede (80. Ulrich), Zimmer, Gase, Schäfer, Saage, Wehrmann, Engel, Teege (66. Lichtenberg), Schmidt (77. Schulz)

Tore: 0:1 Erik Teege (14.), 0:2 Pascal Thiede (25.), 0:3 Erik Baas (39.), 0:4 Lucas Engel (58.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Christian Braun, Toni Lukowsky; Zuschauer: 36