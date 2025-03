Eine deutliche Schlappe erlitt die Germania Olvenstedt I an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den BSV 79 Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 40 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Das Match zwischen Olvenstedt und Magdeburg ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Magdeburger (8., 18., 34.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Peter Lemke, als Dean Joel Dreiling für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die Germania Olvenstedt I musste noch einmal Gelb hinnehmen (50.). Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Glage der Torschütze (60.).

60. Minute: Germania Olvenstedt I liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Magdeburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte David Herbst ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

35 Minuten nach der Pause konnte Patrick Ellrich (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 4:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Germania Olvenstedt I rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt I – BSV 79 Magdeburg

Germania Olvenstedt I: Herrmann – Pahlke (69. Freise), Komrowski, Neumann (69. Zabel), R. Müller (86. Bierwirth), Mucke, Meinecke, Arndt (27. M. Müller), Sevcov, Freiknecht, Elling

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig, Glage, Horn, Spiering, Herbst, Dreiling (77. Kasper), Ellrich (83. Papajewski), Wolde, Bansemer (69. Bansemer), Klinzmann (75. Hartley)

Tore: 0:1 Dean Joel Dreiling (45.), 0:2 Philipp Glage (60.), 0:3 David Herbst (70.), 0:4 Patrick Ellrich (80.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Marcel Galuba, Tim Benedikt Galuba; Zuschauer: 40