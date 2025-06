Eine deutliche Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 58 Zuschauern mit 0:4 (0:1).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Andreas Heyse. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Tim Kolzenburg vor: In der 38. Spielminute schoss Erik Teege mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Burger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christopher Gerhard Schmidt den Ball ins Netz.

BSV 79 Magdeburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 55

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 76: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Pascal Thiede ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Schmidt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (80.). Damit war der Erfolg der Burger gesichert. Die Magdeburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Burger BC 08

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Wolde, Klinzmann, Nsangou, Gröschner, Ellrich (73. Kasper), Kokert (67. Bansemer), Ngou, Herbst, Dreiling (84. Nsien), Glage

Burger BC 08: Micksch – Teege (73. Grisgraber), Gase (90. Schäfer), Parpart, Schmidt (86. Schulz), Thiede, Ulrich, Engel, Bartel (52. Koderisch), Lichtenberg (90. Kersten), Saage

Tore: 0:1 Erik Teege (38.), 0:2 Christopher Gerhard Schmidt (55.), 0:3 Pascal Thiede (76.), 0:4 Christopher Gerhard Schmidt (80.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 58