Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens am Samstag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 0:3 (0:3) gegen den Magdeburger SV Börde geschlagen geben musste.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Benny Pascal Blümel für Magdeburg traf und in Minute 16 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

20. Minute: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 0:2 im Hintertreffen

Der letzte Treffer fiel kurz nach dem Seitenwechsel. Eine Minute nach Anstoß gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 auszubauen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Ostwald, T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Kietzmann (46. Jakobs), Hamel (84. Ninschkewitz), Günther, Richter, Hertel, Junge (46. Brösel), Braunert, Pflug (46. Schmidt)

Magdeburger SV Börde: König – Köhler (46. Johne), Lange, Rhode (90. Rebone), Blümel, Liedtke, Kreutzer, Rebone (70. Schüßler), Brussig, Gallert, Schuster (46. Müller)

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45