Der SV Seilerwiesen Magdeburg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 0:3 (0:2).

Magdeburg/MTU. Vor 26 Zuschauern hat sich das Team von Christian Katzbach mit 0:3 (0:2) gegen Magdeburg-Neustadt geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Vinzent Rasche das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Felix Reuper (38.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

SV Seilerwiesen Magdeburg liegt 0:2 zurück – 38. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Reuper (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Tarasov (80. Thomas), Gropius, Skorsetz, Holtz, Grzenda, Repp (63. Hornbach), Hähre, Zoll (46. Friedrich), Deumelandt, Theele

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Rohde (90. Klawunn), Fischer, Mahner, Wald (81. Alhori), Iyamu, Schulz, Wiegel, Niemann, Reuper (90. Alali Alhamad)

Tore: 0:1 Vinzent Rasche (33.), 0:2 Felix Reuper (38.), 0:3 Felix Reuper (90.+2); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 26