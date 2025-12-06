Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem TSV Niederndodeleben am Samstag nicht, als er sich vor 104 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I geschlagen geben musste.

Irxleben/MTU. Vor 104 Zuschauern hat sich das Team von Felix Narr mit 0:2 (0:1) gegen Möser eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben liegt 0:2 zurück – 95. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Niederndodeleben kassierte dreimal Gelb. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 auszubauen (90.+5). Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Lüddeckens, Bittner, Ahlemann, Gottschalk, Müller (72. Farkas), Frank, Komorous (68. Bergmann), Schott, Dreiling, Biermanski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (68. Friedhoff), Kloska, Jentzsch, Rick, Pilz, Thiele, Nord (55. Eickhoff), Kloska, Küllmey, Moratschke (87. Fähse)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104