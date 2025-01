Gommern/MTU. Vor 49 Zuschauern hat sich das Team von Florian Sprengler mit 0:2 (0:0) gegen Groß Santersleben geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gommeraner (37.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Christian Kutz (SV Groß Santersleben I) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 60, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Sebastian Alicke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Groß Santersleben I wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Werban – Baumbach (26. Y. Tuente), Bea, Hübener, Adelheim, Hoppe, Von Saleski, Engel, Randel, P. Tuente, Napiontek

SV Groß Santersleben I: Deupert – Kutz, Pina Fernandes, Jülich (90. Swigtkowski), Madaus, Eftindjioski (84. Hahn), Alicke, Adjioski, Otto (77. Delleh), Lange, Ilijoski (88. Kleinau)

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (60.), 0:2 Sebastian Alicke (63.); Zuschauer: 49