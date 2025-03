Burg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Jürgen Wust. Der Trainer von Niegripp musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Fabian Kopecki (Rochau) zwei Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Burger (38., 46., 49., 70.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Florian Tolle (FC Zukunft Magdeburg) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

74. Minute: SG Blau-Weiß Niegripp liegt 0:2 zurück

Unmittelbar darauf gelang es Andre Tiepke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (74.).

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – FC Zukunft Magdeburg

SG Blau-Weiß Niegripp: Eschner – T. Endert, Schuh, Sandmann, Peseke, Kramer, Heisinger, Hennig, Lindenblatt (67. Witzel), Armbruster (72. Kruse), Provenzano (75. Kliche)

FC Zukunft Magdeburg: Darius – Weigmann, Weidemann (88. Hotopp), Kohlepp (71. Krühne-Ploetz), Renning, Rosa, Bengsch, Tiepke, Tolle (82. Paryniuk), Schaar, Mishchuk

Tore: 0:1 Florian Tolle (71.), 0:2 Andre Tiepke (74.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Elfi Schwander; Zuschauer: 50