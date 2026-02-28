Der Roter Stern Sudenburg hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den SSV Samswegen 1884 mit 0:2 (0:0).

0:2 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Robby Nagel (SSV Samswegen 1884) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 80. Minute

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 auszubauen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Riedel, Böttcher, Pfitzner (70. Alkhalaf), Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Abraham, Lüthgarth (46. Moushfiq), Unger (46. Spilgies), Hennings, Gläser, Pakebusch

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Ronge, Lehmann, Gamroth (85. Jahns), Nagel (72. Resch), Bartsch, Engler (46. Herbst), Sonnabend (46. Feyer), Ermisch, Wagner

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64