Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der Roter Stern Sudenburg gegenüber dem SSV Samswegen 1884 machtlos und wurde mit 0:2 (0:0) vom Platz gefegt.

0:2 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSV Samswegen 1884

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Samswegen beobachten.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Robby Nagel (SSV Samswegen 1884) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Roter Stern Sudenburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 80. Minute

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Spieler Nummer 10, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (80.). In Spielminute 80 handelte sich der SSV Samswegen 1884 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SSV Samswegen 1884

Roter Stern Sudenburg: Jentsch – Gläser, Schimmelpfennig (74. Felgenhauer), Pfitzner (70. Alkhalaf), Pakebusch, Abraham, Böttcher, Lüthgarth (46. Moushfiq), Unger (46. Spilgies), Hennings, Riedel

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Bartsch, Lehmann, Wagner, Gamroth (85. Jahns), Sonnabend (46. Feyer), Ronge, Nagel (72. Resch), Ermisch, Engler (46. Herbst)

Tore: 0:1 Robby Nagel (51.), 0:2 (80.); Zuschauer: 64