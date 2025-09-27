Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SV 1889 Altenweddingen gegen den SV Eintracht Gommern ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern. 81 Zuschauer verfolgten das Spiel im Klemens-Fendler-Sportforumrum. Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Gumtz (82. L. Thielecke), Krüger, Winkelmann, Mootz, Deike, Selent, Wendland (46. Sedlak), Schwarz, Harnau, Rein (75. T. R. Thielecke)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach (90. Randel), Napiontek, Schmidt, Knobloch (69. Hoppe), Sindermann, Rose, Tuente (82. Von Saleski), Hübener, Thiem, Schulz

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81