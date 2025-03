Für den Gastgeber SV 1889 Altenweddingen endete das Spiel gegen den SV Eintracht Gommern am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 71 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und dem SV Eintracht Gommern verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Ben-Luca Mann (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt acht Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Zywotek, Schlieter, Harnau, Nord, Petters, Krause (71. Wendland), Schwarz (51. Thielecke), Deike, Richter, Selent (83. Schubert)

SV Eintracht Gommern: Bellach – Adelheim, Engel, Randel, Bea, Arndt, Thiem, Napiontek, Bea (80. Schartau), Sindermann, Kunitschke

; Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 71