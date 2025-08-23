Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die SV Union Heyrothsberge ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge trennen sich unentschieden

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge im Gleichstand – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon, Iyamu, Reuper (73. Schulz), Alali Alhamad (89. Wald), Fischer, Rohde, Oeding, Niemann, Hildebrandt, Kutz

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Schlüter, Peukert, Schäfer, Raue, Fritz, Kloska, Vogel (61. Marth), Schulze, Wöhler, Taube

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47