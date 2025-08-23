Für den Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete das Duell mit der SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

0:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge trennen sich remis

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Hildebrandt, Niemann, Iyamu, Alali Alhamad (89. Wald), Kutz, Simon, Reuper (73. Schulz), Fischer, Oeding, Rohde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube, Schäfer, Schlüter, Kloska, Peukert, Vogel (61. Marth), Wöhler, Fritz, Schulze, Raue

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47