Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen den Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Im Stadion Seilerwiesen haben 49 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und dem Osterweddinger SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit Osterweddinger SV – 0:0

Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Grzenda, Hähre, Rathsack, Skorsetz, Gropius (90. Müller), Rittmeister, Theele, Stridde (59. Voigtländer), Friedrich (70. Heck), Schröder

Osterweddinger SV: Steinwerth – Reuter, Koch, Schulze, Herrmanns, Loof (66. Falkenberg), Suchanek (46. Dziobek), Nakoinz, Barkowski, Magel (78. Hübler), Iser

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49