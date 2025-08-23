weather wolkig
Ergebnis 1. Spieltag 0:0 – SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV spielen unentschieden

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

23.08.2025, 18:50

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 1

0:0 im Duell zwischen SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV –

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Stridde (59. Voigtländer), Theele, Skorsetz, Schröder, Grzenda, Rathsack, Hähre, Rittmeister, Gropius (90. Müller), Friedrich (70. Heck)
Osterweddinger SV: Steinwerth – Magel (78. Hübler), Koch, Iser, Nakoinz, Barkowski, Suchanek (46. Dziobek), Loof (66. Falkenberg), Schulze, Herrmanns, Reuter
; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49