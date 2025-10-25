weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 9. Spieltag: 0:0 – SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I trennen sich unentschieden

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Aktualisiert: 26.10.2025, 05:51

Gommern/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I mit einem torlosen 0:0 (0:0). 5 Zuschauer waren im Sportforum live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Gommern
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Sindermann, Hoppe, Von Saleski (77. V. Werban), C. Werban, Schmidt, Napiontek, Thiem, Hübener, Tuente
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Qorbani (72. Delleh), Hahn (60. Eftindjioski), Ilijoski, (82. Al Houri), Fateh (46. Pina Fernandes), Tafere (87. Habibi), Otto, Adjioski, Lange
; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5