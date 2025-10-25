weather regenschauer
  4. Ergebnis 9. Spieltag: 0:0 – SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I trennen sich remis

Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Eintracht Gommern gegen den SV Groß Santersleben I ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Aktualisiert: 25.10.2025, 22:51

Gommern/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I mit einem torlosen 0:0 (0:0). 5 Zuschauer waren im Sportforum live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Gommern
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Hübener, Hoppe, Schmidt, Sindermann, Thiem, C. Werban, Tuente, Von Saleski (77. V. Werban), Schellbach
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Otto, Lange, Tafere (87. Habibi), (82. Al Houri), Kitanoski, Fateh (46. Pina Fernandes), Adjioski, Hahn (60. Eftindjioski), Qorbani (72. Delleh)
; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5