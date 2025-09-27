weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 6. Spieltag: 0:0 – SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern spielen unentschieden

Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Aktualisiert: 28.09.2025, 10:51

Sülzetal/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern mit einem torlosen 0:0 (0:0). 81 Zuschauer waren im Klemens-Fendler-Sportforumrum live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
  • Austragungsort: Sülzetal
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Krüger, Harnau, Winkelmann, Mootz, Gumtz (82. L. Thielecke), Wendland (46. Sedlak), Selent, Rein (75. T. R. Thielecke), Deike
SV Eintracht Gommern: Bellach – Thiem, Sindermann, Schellbach (90. Randel), Hübener, Schmidt, Schulz, Tuente (82. Von Saleski), Napiontek, Knobloch (69. Hoppe), Rose
; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81