Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 96 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal II freuen.

Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer besiegten das Team aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 16

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maurice Dannies wurde für Marko Wißwedel eingesetzt und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite räumten Justin Kliche für Mohamed Amin Mohamed und Mattes Schreiber für Max Constantin Frötschner den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lucas Kleinecke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (78.). Damit war der Triumph der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Homeier (89. Wernecke), Maihack (65. P. Homeier), Müller (46. Kleinecke), Lehmann, Wißwedel (46. M. Dannies), Gase, Fuhrmann, Banse (83. Strauß), P. Dannies, Lange

1. FC Lok Stendal II: Günther – Barrie, Handge, Borkenhagen (70. Schulze), Becker (80. Henning), Elsner (82. Handge), Kovalov, Dzhurylo, Schreiber (65. Frötschner), Friedebold, Kliche (46. Mohamed)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96