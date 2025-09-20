Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Im Spiel zwischen Klötze und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Eliah Samuel Riethmüller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die Klötzer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Mühl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Klötze sicherte (80.). Der VfB 07 Klötze I sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Banse, Homeier, Michel (86. Strauß), Gose (83. M. Dannies), P. Dannies, M. Mühl, Fuhrmann, Lehmann, Gase, Lange

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (35. Wazar Hasan), Stolz (61. Müller), Licht, Nowak, Kreitz (46. Hentschel), Müller, Wulff, Riethmüller, Eisert, Grabowski

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149