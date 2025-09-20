Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem VfB 07 Klötze I ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Im Spiel zwischen Klötze und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Klötze.

Gleich nach Anpfiff schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marius Mühl (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (80.). Die Klötzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Dannies, Lehmann, M. Mühl, Gose (83. M. Dannies), Lange, Banse, Michel (86. Strauß), Homeier, Gase, Fuhrmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (35. Wazar Hasan), Müller, Riethmüller, Stolz (61. Müller), Grabowski, Eisert, Kreitz (46. Hentschel), Wulff, Nowak, Licht

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149