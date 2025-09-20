Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Philipp Homeier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

60. Minute VfB 07 Klötze I auf Augenhöhe mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Marius Mühl den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Klötze sicherte (80.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – M. Mühl, Fuhrmann, Lange, Gase, Lehmann, P. Dannies, Gose (83. M. Dannies), Homeier, Banse, Michel (86. Strauß)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Kreitz (46. Hentschel), Krubert (35. Wazar Hasan), Müller, Eisert, Riethmüller, Stolz (61. Müller), Grabowski, Licht, Wulff

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149