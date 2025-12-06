Der VfB 07 Klötze I unter Leitung von Trainer Erik Marco Lehmann feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Klötze/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern des Geschwister-Scholl-Stadions geboten. Die Klötzer waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte einmal Gelb (20.). Die Klötzer legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Homeier der Torschütze (56.).

Doppelpack von Philipp Homeier bringt VfB 07 Klötze I 2:0 in Führung – Minute 56

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I kassierte jetzt einmal Gelb. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Erik Marco Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (75.).

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann (86. Maihack), Lange, Mühl, Hetfleisch (75. Banse), Fuhrmann, Gase, Dannies, Wißwedel, P. Homeier, P. Homeier

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wannagat, Bergener, Peters, Roitsch, Teßmer, Kurpiers, Lübke, Wulfänger, Reiner, Lenz

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45